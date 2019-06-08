تاباريز يمتدح عودة سواريز للمنتخب

و كان تاباريز سعيداً للغاية في رؤية الانتقال السلس عند سواريز من الإصابة إلى المنافسة. وقال "بالنسبة لنا هو لاعب أساسي وقد أرسل لنا مقاطع فيديو من شفاءه وكانت رائعة".

وأضاف المدرب التاريخي لأوروغواي "بدا اليوم كما لو أنه لعب سبع أو ثماني مباريات مباشرة قبل هذه المباراة".

وتحدث مدرب السيليستي بإسهاب عن مهاجم المنتخب التاريخي فقال: "هذا ما هو عليه، لديه التزام كبير مع كرة القدم لهذه الأمة، ورغبة كبيرة في تكرار انتصارات الماضي، لذلك وبناءً على ما رأيته اليوم، يمكنني أن أؤكد أنه سيساهم مع الفريق".

ورداً على سؤال حول مدى استطاعة لعب سواريز لمباراة كاملة قال "سأعرف ذلك عندما نلعب ضد الإكوادور". المباراة الأولى لأوروغواي في كوبا أميركا.

في هذا السياق قال دييغو غودين قائد أوروغواي: "نعم لويس على ما يرام لقد كان الشفاء مثالياً، من الواضح أن تلك كانت الدقائق الأولى لعودته، وسوف يتحسن هذا الأسبوع، لأنه بدأ للتو في التدرب مع لاعبين آخرين، وبالتالي سيتحسن أكثر وهذا هو الخبر السار بالنسبة لنا ".

