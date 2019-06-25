بيرو تخسر جهود فارفان بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد البيروفي لكرة القدم في بيان رسمي أن مهاجم المنتخب الأول المشارك في بطولة كوبا أميركا 2019 جيفرسون فارفان سيغيب عن باقي مواجهات الفريق في البطولة بسبب إصابة لحقت به في ركبته اليسرى.

وقال الاتحاد البيروفي في بيانه إن فارفان تعرض لإصابة في ركبته اليسرى جعلت من مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأوروغواي متصدر المجموعة الثالثة في الدور ربع النهائي مستحيلة.

وكان فارفان قد قاد منتخب بلاده إلى التأهل إلى ربع النهائي بعدما سجل هدفاً في مرمى بوليفيا في المباراة التي انتهت بفوز بيرو (3-1) ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى قبل أن يسقط الفريق أمام البرازيل في الجولة الأخيرة (5-0).

وصعدت البيرو إلى ربع النهائي كأفضل منتخب حصل على المركز الثالث.

ويبلغ فارفان من العمر 34 عاماً وهو خاض 94 مباراة مع منتخب بيرو أحرز خلالها 27 هدفاً.

وتلتقي أوروغواي وبيرو مساء السبت القادم في آخر مباريات الدور ربع النهائي.