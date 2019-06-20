الكأس الذهبية: ثنائية غواردادو تقود المكسيك للفوز على كندا

وسجل غواردادو هدفه الأول من تسديدة بعيدة في الدقيقة 54، واتبعه بثانٍ قبل 13 دقيقة من صافرة النهاية، مانحاً منتخب بلاده فوزه الثاني توالياً بعدما كان سحق كوبا بسباعية نظيفة في افتتاح منافسات المجموعة الأولى.

وافتتح روبرتو ألفارادو التسجيل في الدقيقة 40 للمنتخب المكسيكي، الساعي لإحراز اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

وخاضت المكسيك اللقاء بدون نجومها خافيير هرنانديز وهيكتور هيريرا وكارلوس فيلا.

وسجل هدف كندا حاملة اللقب عامي 1985 و2000 لوكاس كافيليني (75)، بعدما تابع تمريرة مهاجم لاغانتواز البلجيكي جوناثان دافيد ليسدد الكرة من تحت الحارس فرانسيسكو أوتشوا.

في المقابل حافظت مارتينيك التي خسرت مباراتها الأولى أمام كندا برباعية نظيفة، على آمالها بالتأهل للدور التالي بالفوز على كوبا 3-صفر بفضل جوريس مارفو (45) وستيفان أبول (70) وكيفن فورتشون (85).