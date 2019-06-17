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كوبا أمريكا 2019
كوبا أميركا 2019

الإصابة تغيب فيتشينو عن صفوف الأوروغواي في كوبا أميركا

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ستكمل الأوروغواي مشوارها في كوبا أميركا المقامة في البرازيل دون لاعب وسطها ماتياس فيتشينو، وذلك بسبب إصابة تعرض لها في مباراة الأحد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الإكوادور (4-0).

Reuters

وأصيب لاعب إنتر ميلان الإيطالي في العضلة الخلفية للفخذ قبيل نهاية المباراة، وخضع الإثنين للفحوص التي أظهرت أن ليس باستطاعته مواصلة المشوار مع منتخب بلاده في البطولة القارية.

وقال الاتحاد الأوروغوياني في بيان "كشفت نتائج التصوير إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ما سيبعده عن المشاركة في ما تبقى من البطولة".

وأقر مدرب المنتخب أوسكار تاباريز في المؤتمر الصحافي الذي تلى الفوز على الإكوادور بأنه يشعر بالقلق حيال حجم خطورة الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط البالغ 27 عاماً.

وتلتقي الأوروغواي في مباراتها الثانية مع ضيفة البطولة اليابان يوم الخميس في لقاء سيحظى خلاله لاعب ريال مدريد الإسباني فيديريكو فالفيردي الذي دخل بدلاً من فيتشينو بعد إصابة الأخير، أو لاعب أرسنال الإنكليزي لوكاس توريرا بفرصة التواجد في التشكيلة الأساسية.
 

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