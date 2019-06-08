"الأدعم" من أجل أثر طيب في "كوبا البرازيل"

يدخل منتخب قطر "ضيف الشرف" في النسخة السادسة والأربعين لكوبا أميركا غمار البطولة بمكاسب عديدة تضعه في ثوب "الفائز" منذ البداية بغض النظر عن النتائج التي سيحققها في الـ"كوبا"، ذلك أنّ احتكاك بطل آسيا بالمستوى العالي لمنتخبات أميركا الجنوبية ذات الجودة الفنية المعروفة، سيمكّن "الأدعم" من اكتساب خبرات مهمة قبل الاستعداد للحدث الأهم بطولة مونديال قطر 2022.

وسيحاول أبناء المدرب الإسباني فيليكس سانشيز عكس الصورة المبهرة التي خلّفها أشباله في النسخة الأخيرة لكأس آسيا والتي توّجوا بلقبها على أرض الإمارات مطلع العام الحالي، ولكن في هذه المناسبة سيكون الأمر معقداً للغاية بوجود ثلة من أقوى المنتخبات التي تختزن بدورها نخبة نجوم العالم، وسيختبر القطريون في مجموعتهم الثانية امتحانات صعبة حين يواجهون باراغواي وكولومبيا ولا سيما الأرجنتين بقيادة نجمها الخارق وأحد أساطير اللعبة، ليونيل ميسي.

بيد أنّ "العنابي" سيتّكل بشكل أساسي على روح الفريق وخزان الثقة الممتلئ عن آخره عقب بطولة آسيوية رائعة شهدت انفجار عدد من المواهب القطرية على نحو مفاجئ وملفت، والحديث هنا عن هداف البطولة المعز علي (9 أهداف) و"توأمه" الهجومي أكرم عفيف أفضل ممول بالتمريرات الحاسمة وسعد الشيب أفضل حارس في البطولة والجناح الطائر عبد الكريم حسن أفضل لاعب في آسيا، بالإضافة إلى مهندس الألعاب حسن الهيدوس والعديد من النجوم الآخرين الذين صنعوا الربيع القطري في الإمارات 2019 على غرار بوعلام خوخي وعبد العزيز حاتم وعاصم ماديبو وطارق سلمان وبسام الراوي.

رحلة قطر المظفرة في بطولة آسيا الأخيرة أدارت الرقاب نحوها، فبعد أن كان الهامش الأكبر من الاهتمام متعلقاً حصرياً باستضافة قطر مونديال 2022 ومواكبة مشاريعها المعنية بالعرس العالمي، أصبحت الأعين تركّز على منتخب "العنابي الشاب" الذي وضع لبنة متماسكة في البطولة القارية الأخيرة تبشر بمستقبل مشرق.

الدعوة بصفة "ضيف شرف" للمشاركة في منافسات كوبا أميركا 2019 كان بمثابة استحقاق وعرفان للقطريين الذين اجتهدوا كثيراً في صنع منتخب شاب وواعد وفق أسس علمية وخطة منهجية دقيقة وضعت قبل سنوات بين أسوار أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير".

ولئن تطمع جماهير "الأدعم" العريضة في ظهور محترم على أرض البرازيل، يبقى أن نقول بأنّ سقف الطموحات لا يجب أن يعلو فوق سطح الواقع، حتى لا يتم تسليط نوع من الضغوط غير المرغوب فيها وهي التي من شأنها أن تكبّل أرجل اللاعبين وتحرمهم من خوض هذه المغامرة وفق إمكاناتهم الحقيقية.

استعدادت المنتخب القطري لـ"الكوبا" بدت جيدة على الرغم من الهزيمة (2-0) أمام البرازيل المدججة بترسانة من النجوم التي تؤثث أعتى الفرق الأوروبية. هذه الخسارة رغم شكلها السلبي إلا أنها حملت في طياتها عدة نقاط إيجابية يبقى أهمها كسر حاجز الرهبة أمام هذا الحجم من المنافسين والذي سيعود بالنفع على ذهنية اللاعبين الشبان في المنتخب القطري مستقبلاً.