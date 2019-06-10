أكرم عفيف أمل قطر في بلاد السامبا

يعدُ أكرم عفيف لاعب منتخب قطر لكرة القدم بمستقبل باهر، لما أظهره خلال وقت قصير من تألق وحرفية عالية ما جعله في مكانة عالية وضمن أسماء النخبة العربية والآسيوية ويمهد لدخوله العالمية.

برز اسم عفيف (22 عاماً) لأول مرة بشكل لافت حين قاد منتخب قطر دون 19 عاماً إلى الفوز بلقب بطولة كأس آسيا 2014، بعدما سجل أربعة أهداف في البطولة أهمها هدف الفوز على كوريا الشمالية في المباراة النهائية التي انتهت بفوز العنابي بهدف دون مقابل.

وكما مع الشباب كان عفيف كذلك مع الرجال، حيث تألق بشكل لافت في بطولة كأس آسيا 2019، بعد مساهمته بأحد عشر هدفاً (سجل هدفاً وصنع عشرة أهداف) ما جعله سبباً رئيسياً بفوز بلاده باللقب القاري الأول على حساب اليابان 3-1.

ولا يختلف أداء أكرم عفيف مع فريقه الحالي السد بطل الدوري القطري في الموسم الحالي، إذ حل ثانياً على لائحة هدافي الدوري برصيد 26 هدفاً بالتساوي مع المغربي يوسف العربي لاعب الدحيل، وبعد الجزائري بغداد بونجاح زميله في السد هداف البطولة برصيد 39 هدفاً.

ويلعب عفيف مع السد على سبيل الإعارة من نادي فياريال الإسباني، وهو يعتبر أول قطري وخليجي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعد انتقاله إلى فريق الغوصات الصفراء في العام 2016.

مسيرة عفيف بدأت في بعمر 8 سنوات مع نادي المرخية انتقل بعدها إلى السد، ليلفت أنظار اكاديمية اسباير للتفوق الرياضي وهو بعمر 13 عاماً، حيث قضى 6 سنوات يخضع لتدريبات صقلت موهبته أكثر وكان له ضمنها فترتي تجربة مع ناديي السد وإشبيلية الإسباني.

فترة الاحتراف بدأت في الدرجة الثانية البلجيكية مع نادي إيوبين في العام 2015 عندما كان يبلغ 19 عاماً، حيث شارك في 26 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.

ولم يكمل الشاب القطري موسمه حتى انتقل إلى عالم الأضواء بانضمامه إلى صفوف فياريال الذي اعاره إلى سبورتينغ خيخون حيث خاض 9 مباريات، ليعود إلى فريقه البلجيكي بعد صعوده إلى الدرجة الأولى، ومن بعدها إلى الزعيم السداوي.

ويعوّل العنابي كثيراً على عفيف في كوبا أميركا، وهو بات حجراً أساسياً في تشكيلة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز لاسيما أن الأخير يعرفه خير معرفة مذ كان مدربه في أكاديمية أسباير.

