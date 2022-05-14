يوسف بن علي: "سنسعى لتقديم مستويات جيدة" من قبل beIN SPORTS May 14, 2022 15:10 1:52 دقيقة قال لاعبُ المنتخب القطري لكرةِ اليد ونجم برشلونة الإسباني يوسف بن علي، أنه يطمحُ رفقة المنتخب لتقديم مستوياتٍ جيدة في بطولةِ كأس العالم وذلك في لقاء خاص مع beIN SPORTS. مقابلات كرة اليد -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الإيطالي فرانشيسكو بانيايا يتصدر التجارب التأهيلية 1:52 دقيقة يوسف بن علي: "سنسعى لتقديم مستويات جيدة" 0:52 دقيقة دورة روما: شفيونتيك تتخطّى سابالينكا وتبلغ النهائي 6:24 دقيقة مواجهة منتظرة بين تشيلسي وليفربول 2:50 دقيقة رين – مرسيليا.. صراع المراكز الأوروبية 0:30 دقيقة باريس سان جيرمان ضيفاً على مونبلييه 5:32 دقيقة موقعة مرتقبة بين وفاق سطيف والأهلي 2:39 دقيقة NBA - ووريرز إلى نهائي الغربية 12:12 دقيقة الصين لن تستضيف كأس آسيا 2023 بسبب كورونا 0:22 دقيقة تعادل لوتن تاون مع هادرسفيلد تاون