نزال مرتقب بين السويد والدنمارك في نهائي بطولة العالم لكرة اليد من قبل beIN SPORTS January 29, 2021 22:51 1:00 دقيقة فاز منتخب السويد على فرنسا 32-26 في نصف النهائي ليضرب موعداً مع المنتخب الدنماركي في نهائي بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر وذلك بعد أن أزاح الأخير إسبانيا 35-33. تقارير إخبارية المنتخب السويدي كرة اليد المنتخب الدنماركي بطولة العالم لكرة اليد -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة ليون يستعيد صدارة الـ"ليغ 1" مؤقتاً 1:00 دقيقة السويد والدنمارك في نهائي بطولة العالم لكرة اليد 0:20 دقيقة إصابة فيراتي وديالو بفيروس كورونا 0:26 دقيقة باريس سان جيرمان يكشف عن قميصه الجديد 1:38 دقيقة عدنان درجال في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:43 دقيقة لا عقوبات في حق إبراهيموفيتش ولوكاكو 0:33 دقيقة أولسان هيونداي يصل الدوحة 3:25 دقيقة الأهلي المصري يحط الرحال في الدوحة 0:19 دقيقة تشالهانوغلو يتعافى من "كوفيد-19" 0:34 دقيقة تقارير: ملاك إنتر يفكرون في بيع النادي