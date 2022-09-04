باريس سان جيرمان بطل الدوري أنهى الشّوط الاول متقدّماً بـ 19 هدفاً لـ17، لكنّه فشل في الحفاظ على تقدّمه في الشّوط الثاني، حيث نجح نانت في قلب تأخره وإنهاء اللقاء لمصلحته بفارق أربعة أهداف، ليتوج باللّقب للمرّة الثانية في تاريخه.

