وجاء القرار بسبب عدم استكمال قائمة منتخب الرأس الأخضر في المباريات والتي تنص على تواجد 10 لاعبين على الأقل لخوضها.

وكان ممثل القارة السمراء فشل في تأمين 10 لاعبين لمواجهة ألمانيا الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، فاعتبرت الاخيرة فائزة 10-صفر وبلغت الدور الثاني.

وكان مقرراً أن تلتقي الرأس الاخضر مع الأوروغواي غداً في الجولة الثالثة الأخيرة، وبانسحابها لحقت الأوروغواي والمجر بألمانيا إلى الدور الثاني.

يذكر أن تشكيلة منتخب الرأس الأخضر في المونديال ضمت 11 لاعباً فقط، وبعد إجراء المسحة الطبية، أول أمس السبت، ثبتت إصابة لاعبين، مما يعني وجود 9 لاعبين فقط للمشاركة في مباراة ألمانيا.

وكانت الرأس الاخضر خسرت المباراة الأولى أمام المجر 27-34 في أول مشاركة لها في المونديال ضمنتها بحلولها خامسة في كأس أمم إفريقيا 2020.

وعشية انطلاق النهائيات انسحبت تشيكيا والولايات المتحدة لاسباب متعلقة بكورونا.