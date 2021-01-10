وأصدرت اللجنة بياناً جاء فيه: "عقب اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم الأحد برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء (...) تقرر إقامة مباريات المونديال من دون حضور جماهيري" التزاماً بالإجراءات المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كوفيد-19.



وسبق أن ربط عدد من المنتخبات مشاركته في البطولة، بعدم حضور الجماهير للمباريات.