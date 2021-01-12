وثبتت إصابة 12 لاعباً في صفوف المنتخب التشيكي إلى جانب مدربين، فيما يعاني خمسة لاعبين آخرين من عدم الجاهزية لأسباب صحية أخرى.

وكان مقرراً أن يسافر المنتخب التشيكي إلى مصر غداً الأربعاء، لكن أربعة لاعبين فقط من التشكيلة التي تمّ اختيارها للمشاركة في هذا الحدث العالمي كانوا متاحين لخوض المنافسات التي تنطلق الأربعاء وتستمر حتى 31 كانون الثاني/يناير الحالي.

وقال الاتحاد التشيكي عبر حسابه على فيسبوك إنّ: "على بطولة العالم في مصر أنّ تستغني عن المنتخب التشيكي بسبب كوفيد-19".

وكانت جمهورية التشيك انسحبت من مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2022 ضد جزر فارو الأسبوع الماضي، بسبب وباء كورونا المستجد.

وكان المنتخب التشيكي سيخوض مباراته الأولى في البطولة العالمية التي تقام خلف أبواب مغلقة، الخميس ضد السويد ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً مصر المضيفة وتشيلي، وقد حلّ بدلاً منه منتخب مقدونيا الشمالية.

وقال المدير المساعد للبطولة خالد فتحي إن "مقدونيا الشمالية أبدت استعدادها للمشاركة في حال انسحاب أي منتخب في أي لحظة، وخاضت بعض المباريات التدريبية في الآونة الاخيرة".



وأضاف أنّه في حال انسحاب منتخبات أخرى، فإنّ هناك 5 منتخبات أوروبية مستعدة لتعويضها وهي سويسرا وهولندا ومونتينيغرو وأوكرانيا وصربيا.



وبعيد ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد انسحاب منتخب الولايات المتحدة للسبب ذاته، واستبداله بمنتخب سويسرا.



وضرب فيروس كورونا منتخب الولايات المتحدة الذي كشف عن 18 حالة في صفوف لاعبيه، وكذلك مدربه روبرت هيدن الذي أعلن الخبر لصحيفة "أفتنبوستن" النرويجية.



وكان هيدن قال في تصريح بالمعسكر التدريبي لمنتخب بلاده في النرويج قبيل ساعات من مغادرتهم إلى مصر "إنه خبر صعب جداً".



واختيرت الولايات المتحدة لتمثيل أميركا الشمالية ومنطقة الكاريبي من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد، بعدما أحبط الوباء محاولات تنظيم بطولة إقصائية.



وكان منتظراً أن تلعب الولايات المتحدة مع النمسا الخميس ضمن المجموعة الخامسة التي تضم النرويج وفرنسا.