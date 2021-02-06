مونبلييه يواصل الضغط على باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS February 6, 2021 11:35 0:35 دقيقة واصل مونبلييه ضغطه على المتصدر باريس سان جيرمان بتحقيقه الفوز على ضيفه تولوز 34-31 لحساب الجولة 15 من الدوري الفرنسي لكرة اليد. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان مونبلييه كرة اليد -آخر الفيديوهات 2:33 دقيقة ريال مدريد يسعى للتدارك من بوابة هويسكا 3:12 دقيقة يونايتد يسعى لاستثمار فوزه الكاسح على ساوثهامبتون 0:35 دقيقة مونبلييه يواصل الضغط على باريس سان جيرمان 2:13 دقيقة يوفنتوس يصطدم بروما وعينه على الاقتراب من الصدارة 0:32 دقيقة بارما يعلن تعاقده مع غراتسيانو بيلّي 3:34 دقيقة إنتر يتجاوز عقبة فيورنتينا ويتصدر مؤقتاً 0:57 دقيقة زيدان يطالب بإظهار الاحترام 0:56 دقيقة سواريز يدافع بقوة عن ميسي 0:32 دقيقة يوسف النصيري ينال جائزة لاعب الشهر 0:43 دقيقة تقارير عن إجراء فاتي لعملية جراحية ثانية