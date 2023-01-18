وتغلب منتخب مصر على الولايات المتحدة بنتيجة خمسة وثلاثين هدفا مقابل ستة عشر، في ختام منافسات المجموعة السابعة، ليختتم مشواره في الدور الأول بست نقاط في الصدارة.

وفي المجموعة ذاتها خسر المنتخب المغربي للمرة الثالثة وهذه المرة أمام نظيره الكرواتي الذي ضمن عبوره إلى الدور القادم بعد أن فاز عليه بستة وثلاثين هدفا لأربعة وعشرين.

المنتخب المغربي حاول في الشوط الأول الوقوف ندا للكرواتيين لكنه لم ينجحْ في مجاراة خصمِه في الشوط الثاني الذي انتهت فصولُه بفوز الكرواتيين بفارق اثني عشر هدفا.

وفي المجموعة الخامسة تأهل المنتخب القطري للدور الرئيس رغم خسارته أمام نظيره الصربي بأربعةٍ وعشرين هدفا مقابل أربعة وثلاثين مستفيدا من خسارة المنتخب الجزائري.

المنتخب الصربي تمكن من إنهاء الشوط الأول متفوقا على نظيره القطري بسبعة َ عشر هدفا مقابل أربعة َ عشر.



وتواصل الأداء الجيد للصربيين خلال الشوط الثاني ليحسموا المواجهة لفائدتهم بفارق عشرة أهداف/ لكنَّ الهزيمة َ لم تمنع ِ المنتخبَ القطري من مرافقة نظيره الصربي إلى الدور المقبل.

وتكبد المنتخب الجزائري هزيمته الثالثة تواليا في البطولة بخسارته بواحد وعشرين هدفا مقابل سبعة وثلاثين أمام متصدرِ المجموعة المنتخبِ الألماني الذي عبر إلى الدور المقبل بالعلامة الكاملة.

المنتخب الألماني أنهى الشوط الأول بستة عشر هدفا مقابل تسعة، ورغم تحرك المنتخب الجزائري في الشوط الثاني إلا أن نظيرَه الألماني تمكن من تحقيق الفوز الثالث له تواليا متصدرا المجموعة برصيد ست نقاط

وحسم منتخب البحرين تأهلَه إلى الدور الرئيس بعد فوزه على بلجيكا بثلاثين هدفا مقابل ثمانية وعشرين ضمن المجموعة الثامنة ليرافقا الدنمارك إلى الدور المقبل

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني خلف الدنمارك المتصدر بعد هذا الفوز والتعادل مع منتخب تونس في الجولة الافتتاحية.

تواصل الأداء الشاحب للمنتخب التونسي ليفشل في بلوغ الدور الرئيس بعد خسارتِه أمام حاملِ اللقب المنتخب الدنماركي بواحد وعشرين هدفا مقابل أربعة وثلاثين في المجموعة الثامنة.

واكتفى المنتخب التونسي بنقطة يتيمة إثر التعادل مع البحرين قبل الخسارة من بلجيكا والدنمارك التي تصدرت المجموعة َ بالعلامة الكاملة لتتأهلَ إلى الدور الرئيسي بست نقاط فيما سيلعب نسور قرطاج كأس الرئيس.