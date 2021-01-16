اكتسح منتخب مصر نظيره المقدوني الشمالي 38-19 السبت ليضمن تأهله إلى الدور الثاني لبطولة العالم بكرة اليد المقامة في مصر، فيما تعرّض المنتخب المغربي لخسارته الثانية وكانت أمام البرتغال 20-33 وفشل المنتخب الجزائري في الفوز على أيسلندا 24-39.

ويتأهل إلى الدور الثاني بطل ووصيف وثالث كل مجموعة وتنقل هذه المنتخبات معها نقاطها إلى هذا الدور الذي توزع فيه المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى أربع مجموعات من ستة فرق.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة بأربع نقاط من انتصارين متتاليين، حيث حقق الفوز في المباراة الافتتاحية على منتخب تشيلي 35-29.

وحقق منتخب السويد الفوز على التشيلي 41 – 26.

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره السويدي في الجولة الختامية الإثنين.

خسارة ثانية للمغرب

ومني المنتخب المغربي بخسارته الثانية توالياً، بسقوطه أمام البرتغال 20-33 في منافسات المجموعة السادسة.

وحصد منتخب البرتغال نقطتين جديدتين تصدر بهما ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط ويحجز مقعده في الدور الثاني، بينما ظل رصيد المغرب بدون نقاط.

وفي ذات المجموعة، انهزم منتخب الجزائر أمام أيسلندا 24 – 39.

ويختتم لقاءات الدور الأول لهذه المجموعة الإثنين حيث تلعب البرتغال مع الجزائر وأيسلندا أمام المغرب.

وحسم منتخب بيلاروسيا بدوره تأهله إلى الدور الثاني بتغلبه على نظيره الكوري الجنوبي 32-24 في منافسات المجموعة الثامنة.

وحقق منتخب الاتحاد الروسي مفاجأة بالفوز 31-25 على سلوفينيا.

ورفع منتخب الاتحاد الروسي رصيده إلى 3 نقاط بالتساوي مع بيلاروسيا المتفوقة بفارق الأهداف، بينما حلت سلوفينيا في المركز الثالث بنقطتين وكوريا الجنوبية في أخر الترتيب بلا نقاط.

فرنسا تواصل تألقها



وواصل المنتخب الفرنسي تألقه بالفوز على نظيره النمسوي 35-28 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة بأربع نقاط وينضم إلى الفرق التي ضمنت تأهلها إلى الدور الثاني، فيما ظل منتخب النمسا بدون رصيد.

وفاز منتخب النروج وصيف النسخة السابقة من المونديال على سويسرا 31-25.

ويلتقي الاثنين المنتخب الفرنسي في الجولة الأخيرة من الدور الأول مع نظيره السويسري، فيما يلعب منتخب النمسا مع نظيره النرويجي.





