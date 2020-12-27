ويسعى برشلونة صاحب الرقم القياسي بتسعة ألقاب للعودة إلى منصات التتويج الغائب عنها منذ العام ألفين وخمسة عشر آخر تتويج له بدوري الأبطال.

ويرغب الفريق الكتالوني تعويض خيبة الموسم الفائت، حين خسر نصف النهائي أمام فاردار، ليحتل في النهاية المركز الثالث.

ومن حهته يحلم باريس سان جيرمان بالتتويج بلقبه الأول في البطولة، حتى وإن افتقد خدمات نجمه نيكولا كاراباتيتش للإصابة، وبلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعدما حلّ وصيفاً عام ألفين وسبعة عشر لفاردار.

وفي نصف النهائي الثاني يلتقي كيل الألماني بفيزبريم المجري.

