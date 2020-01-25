وتأهل "الأدعم" إلى المباراة النهائية بفوزه على منافسه البحريني 28-24.

وبالعودة إلى مجريات اللقاء تمكّن المنتخب القطري من تحقيق التقدم في الشوط الأول الذي أنهاه 14-11، ثمّ واصل حامل اللقب هيمنته منهيا المباراة لصالحه بفارق أربعة أهداف ليثأر بذلك من المنتخب البحريني الذي فاز عليه خلال الدورة الآسيوية التأهيلية لأولمبياد طوكيو التي أقيمت في الدوحة.

في المقابل، بلغت كوريا الجنوبية المشهد الختامي بتغلبها على اليابان 34-32 بعد التمديد.

الشوط الأول شهد ندية كبيرة وتنافساً محتدما بين المنتخبين لكنّ الكلمة النهائية فيه كانت للمنتخب الياباني 19-16 وفي النصف الثاني عاد الفريق الكوري الجنوبي بقوة ونجح في فرض التعادل 29-29 بنهاية الوقت الأصلي ليلجأ المنتخبان إلى التمديد الذي نجح من خلاله "محاربو التايغوك" في قلب المعادلة لمصلحتهم لينهوا المباراة بفارق هدفين ويتأهلوا إلى النهائي.