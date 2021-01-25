متابعة: مازن الريس



وجاء تأهل العنابي وصيف مونديال 2015 إلى ربع نهائي البطولة التي تقام في مصر بفضل الفوز الصعب على الأرجنتين بفارق هدف 26-25 وبالتزامن مع فوز الدنمارك على كرواتيا 38-26.

واحتل منتخب قطر المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة مع الأرجنتين بامتلاك كل فريق لست نقاط، فيما حلقت الدنمارك بالصدارة بـ10 نقاط وجمّدت رصيد كرواتيا عند النقاط الخمس في المركز الرابع على سلم الترتيب.

المنتخب القطري يعودُ من بعيد، وينضم إلى قائمة المنتخبات الثمانِ الأفضل في العالم! 🤩



المنتخب القطري رسميًا في ربع النهائي! 🇶🇦🔥#مصر2021 | #العنابي | @Qatarhandball pic.twitter.com/Tar0cdXKrA — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 25, 2021





وقلب منتخب قطر تخلفه بالنتيجة بفارق هدف مع نهاية الشوط الأول 13-12 وكان صاحب الأفضلية في الدقائق الأخيرة فتقدم بفارق هدفين قبل أن يساعد حارسه بالفوز عند تصديه لكرة جاءت مع الثانية الأخيرة.

وتألق مارزو "نجم المباراة وأبرز مسجل في المباراة" من صفوف قطر مسجّلاً ثمانية أهداف فيما اكتفى أحمد المددي بستة أهداف.

وكان من اللافت تناوب خمسة لاعبين فقط على تسجيل أهداف قطر وستة فقط أيضاً بالنسبة للأرجنتين وأبرزهم فيدريكو بيزارو بسبعة أهداف.

وعانى منتخب الأرجنتين الذي قدم أداءً قوياً جداً في البطولة ككل، عانى من النقص العددي بتلقي لاعبيه للإيقاف خمس مرات مقابل ثلاث للمنتخب الفائز.



وفي مباراة أخرى لذات المجموعة خسر منتخب البحرين من اليابان بفارق أربعة أهداف 25-29 ليحتل المركز الأخير.



ومن جهة أخرى حسمت إسبانيا زعامة مجموعتها "الأولى" في الدور الرئيسي بفوزها على هنغاريا الوصيفة 36-28 والشوط الأول 21-14.



وخطف أبطال العالم 2013 الصدارة برفع رصيدهم إلى تسع نقاط مقابل 8 نقاط لمنتخب هنغاريا.

وبات منتخب قطر ثاني منتخب عربي يضمن التواجد في ربع النهائي بعد مصر.

وسيلعب منتخب قطر مع السويد فيما تواجه مصر الدنمارك حاملة اللقب ضمن الدور ربع النهائي، كما تلعب إسبانيا مع النرويج، وفرنسا مع هنغاريا.