المنتخب القطري حامل اللقب في أربع نسخ متتالية دخل المباراة بقوة منهيا الشوط الأول متفوقا بفارق سبعة أهداف بنتيجة أربعة عشر هدفا مقابل سبعة، وواصل على المنوال ذاته في الشوط الثاني منهيا اللقاء بفوز مستحق استقر على فارق سبعة عشر هدفاً.

وضمن المجموعة الثالثة أيضا حقق العراق فوزا مثيرا على الإمارات باثنين وثلاثين هدفا مقابل واحد وثلاثين ، المباراة شهدت ندية كبيرة بين الطرفين وكانت الإمارات أنهت الشوط الأول متقدمة بفارق هدف واحد ليستمر االتنافس في الشوط الثاني ويتمكن منتخب أسود الرافدين من حسم المواجهة بفضل هدفين في آخر دقيقتين .

وافتتح المنتخب البحريني مشواره بفوز كبير بستة وأربعين هدفا مقابل أربعة عشر على نظيره الفييتنامي ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

المنتخب البحريني فرض أفضليته في المواجهة مكتسحا منافسه بنتيجة ثمانية وعشرين هدفا مقابل خمسة في الشوط الأول، وواصل أفضليته في الشوط الثاني لينهي المباراة على فارق كبير بلغ اثنين وثلاثين هدفا.

وضمن المجموعة الأولى انتهت المواجهة العربية بين الكويت والأردن بفوز كويتي بنتيجة اثنين وأربعين هدفا لقاء واحد ٍ وثلاثين، وكانت المباراة عرفت تكافؤا في الشوط الأول قبل أن يسجل المنتخب الكويتي هدفين متتاليين مع نهايته متقدما بفارق خمسة أهداف، وواصل أفضليته مع بداية الشوط الثاني مصعبا مهمة العودة على النشامى لينتهي اللقاء بتحقيق الكويت انتصارها الأول.

