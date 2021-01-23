وجاء الشوط الأول متكافئاً بين الطّرفين، مع أفضليّةٍ طفيفة لمنتخب البحرين الذي أنهاه متقدماً بأربعة عشر هدفاً نظير ثلاثة عشر، قبل أن ينتفض منتخب "قطر" في الشوط الثاني، ليحول تأخّره إلى انتصار بفارق خمسة أهداف، رافعاً رصيده إلى أربع نقاط.

