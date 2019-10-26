وشهد الشوط الأول ندية كبيرة وتنافساً محتدماً بين الجانبين قبل أن ينجح المنتخب الكوري الجنوبي في إنهائه لمصلحته بفارق هدفين (15-13). وفي الشوط الثاني تدارك البحرينيون تخلفهم وقلبوا النتيجة لينهوا المباراة بفارق نهائي استقر عند خمسة أهداف.

وبلغ البحرين منافسات كرة اليد في الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخها بعد مردود مقنع في أغلب مبارياتها حيث تمكن من التفوق على نظيره القطري بصعوبة بالغة في نصف النهائي (28-26) قبل أن ينجز المهمة في مواجهة كوريا الجنوبية في النهائي والتي أزاحت بدورها السعودية في نصف النهائي الثاني.

جدير بالذكر أنّ وصيف هذه الدورة الترشيحية وهو منتخب كوريا الجنوبية سيخوض دورة تأهيلية أخرى تجمع بين منتخبات قوية من مختلف القارات.

من جانبه، احتل المنتخب القطري المركز الثالث في هذه التصفيات بفوزه على نظيره السعودي بنتيجة (31-21).

وأنهى "العنابي" الشوط الأول متفوقاً على "الأخضر" بنتيجة (16-12) قبل أن يواصل أصحاب الأرض تفوقهم في الشوط الثاني ليخرجوا فائزين في نهاية المطاف بفارق وصل إلى عشرة أهداف.