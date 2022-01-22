المنتخب الإيراني نجح في إنهاء الشوط الأول متقدماً بستة عشر هدفاً مقابل اثني عشر، ورغم نجاح المنتخب العراقي في إنهاء الشوط الثاني متقدماً بفارق هدف غير أنه لم يفلح في إنهاءِ المباراة لصالحه في أولى مباريات المجموعة الثانية من الدور الرئيسي.

وفي مباريات تحديد المراكز اعتبر المنتخب العماني فائزاً على نظيره الأسترالي بعشرة أهدف دون مقابل.

المنتخب الأسترالي تخلّف عن الحضور إلى المباراة فيما حضر منافسه العماني وطاقم التحكيم وبدأت مراسم المواجهة بعزف النشيد الوطني العماني وبعدها دخل لاعبو عمان إلى أرضية الملعب حيث انتظر الحكم عشر دقائق كاملة قبل أن يطلق صافرته معلناً نهاية المباراة واعتبار المنتخب الأسترالي خاسراً بالانسحاب.





