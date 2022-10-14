تونس وقطر يتعادلان ودياً استعداداً لبطولة العالم 2023 من قبل beIN SPORTS October 14, 2022 10:57 2:22 دقيقة تعادل المنتخب التونسي لكرة اليد مع نظيره المنتخب القطري 22-22 في مباراة ودية أقيمت في مدينة الحمامات التونسية وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة العالم لكرة اليد المرتقبة العام المقبل. تقارير إخبارية المنتخب القطري لكرة اليد المنتخب التونسي لكرة اليد -آخر الفيديوهات 3:05 دقيقة من سيفوز بخدمات النجم جويل إمبيد؟ 1:00 دقيقة فالنتينا لوسا تتحدّث عن صناعة كأس العالم 1:09 دقيقة ليفاندوفسكي: "مواجهة الكلاسيكو لها طعم خاص" 2:22 دقيقة تونس وقطر يتعادلان ودياً 0:52 دقيقة دولة قطر تتسلم رسميًا علم بطولة العالم للجودو 2:05 دقيقة مورينيو: "النقطة أمام بيتيس أبقتنا على قيد الحياة" 4:03 دقيقة ريال سوسييداد يضمن العبور إلى الأدوار الإقصائية 3:56 دقيقة وست هام يتخطى دور المجموعات 4:36 دقيقة "يونايتد" يتنزع فوزًا ثمينًا من ضيفه أومونويا 1:03 دقيقة إشادة سعودية باستعدادت قطر لاستضافة كأس العالم