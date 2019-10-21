المنتخب القطري دخل المباراة بقوة وأنهى الشوط الأول لصالحه بـ 13 هدفا مقابل 9. ثم واصل تألقه في الثاني منهيا المواجهة متقدما بفارق 9 أهداف كاملة بـ 29 مقابل 20 ليحسم صدارة المجموعة.

هذا الفوز الثالث لقطر المستضيفة للتصفيات في الدحيل، بعد تغلبها على الهند وهونغ كونغ. وتأهل منتخبا قطر والسعودية إلى المرحلة النصف النهائية من التصفيات التي يصعد بنتيجتها منتخب واحد إلى الألعاب الأولمبية.

وفي ختام مباريات المجموعة الثانية يلعب غدا الثلاثاء منتخب البحرين المتصدر من فوزين مع كوريا الجنوبية التي تملك فوزا وخسارة، ومن جهة اخرى تواجه إيران التي تملك فوزا وخسارة منتخب الكويت الذي لا يملك أي انتصار من مباراتين.

وتلعب قطر في نصف النهائي مع وصيف المجموعة الثانية، فيما تواجه السعودية المتصدر.