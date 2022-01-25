المباراة عرفت تكافؤا بين المنتخبين في بدايتها، لكن المنتخب العماني تمكن بعدها من فرض سيطرته على مجريات اللعب لينهي الشوط الأول متقدما بسبعة عشر هدفاً مقابل أربعة عشر، وفي الشوط الثاني حاول منتخب هونغ كونغ تقليص الفارق لكن الأفضلية بقيت لمصلحة المنتخب العماني الذي ظل متقدما في النتيجة حتى النهاية لينهي المباراة بفارق هدفين.

هذا وسيخوض المنتخب العماني مباراة تحديد المركز التاسع مع نظيره الإماراتي الذي اعتبر فائزاً على فيتنام بعدما امتنع المنتخب الفيتنامي عن حضور اللقاء ليتقرر بالتالي فوز الإمارات بعشرة أهداف دون مقابل.