بطولة آسيا: المنتخب السعودي يتصدر المجموعة الثالثة January 18, 2020 21:45 0:51 دقيقة تصدر المنتخب السّعودي المجموعة الثالثة في البطولة الآسيوية لكرة اليد الكويت 2020 بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي ب29 هدفا مقابل27. هذا وحسمت البَحرين صدارة المجموعة الأولى بفوزها على إيران بـ22 هدفا مقابل 20. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة إيبار يوقف سلسلة انتصارات أتلتيكو مدريد في الليغا 0:41 دقيقة طرد مدافع بورنموث بسبب اضطلاعه بمهام حارس المرمى!! 4:00 دقيقة فيورنتينا يهزم نابولي في عقر داره 0:51 دقيقة بطولة آسيا: المنتخب السعودي يتصدر المجموعة الثالثة 4:01 دقيقة لايبزيغ يستثمر سقوط مونشنغلادباخ ويعزز صدارته 3:22 دقيقة نيوكاسل يُسقط ضيفه تشيلسي بهدف قاتل 5:03 دقيقة إشعاع هالاند يطغى على فوز دورتموند في أوغسبورغ 1:23 دقيقة هالاند "الغول" يوجّه رسالة مضمونة الوصول!! 1:35 دقيقة أستراليا الحاجز الدائم أمام السوريين 2:31 دقيقة الشريف يتحدث عن هدفي إشبيلية أمام ريال مدريد