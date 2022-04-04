الفريق الباريسي نجح في التقدم بداية ً وحسم الشوط الأول بثمانية عشر هدفا مقابل اربعة عشر، ورغم محاولات إيكس للعودة في النتيجة وقلب المعطيات، تواصلت سيطرة الكتيبة الباريسية التي حسمت المباراة بفارق خمسة أهداف ليواصل الـ"بي أس جي" تحقيق الانتصارات في الدوري للمباراة الثانية والعشرين توالياً بالغا النقطة الرابعة والأربعين في الصدارة.

