المنتخب المصري ينهزم أمام الدنمارك بصعوبة من قبل beIN SPORTS January 27, 2021 21:23 0:54 دقيقة ودّع منتخب "الفراعنة" بطولة العالم لكرة اليد المقامة على أرضه بعد مباراة ماراثونية أمام الدنمارك حاملة اللقب التي حسمت تأهلها إلى نصف النهائي برميات الترجيح (38-39). تقارير إخبارية المنتخب المصري لكرة اليد كرة اليد الدنمارك -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة توخيل: "لم نكن محظوظين" 3:50 دقيقة تشيلسي "توخيل" يكتفي بالتعادل مع ولفرهامبتون 1:35 دقيقة باخ يدعو إلى "الصبر" بشأن أولمبياد طوكيو 0:36 دقيقة العربي والسيلية إلى ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 0:54 دقيقة المنتخب المصري ينهزم أمام الدنمارك بصعوبة 0:54 دقيقة فنربهتشه يقدّم نجمه الجديد أوزيل لوسائل الإعلام 2:20 دقيقة مونتشي يتحدث عن اللاعبين المغاربة في إشبيلية 8:27 دقيقة ما المتوقع من توخيل لانتشال "سفينة تشيلسي"؟ 0:56 دقيقة صحيفة "بيلد": فليك قد يترك بايرن 0:30 دقيقة أرسنال يضم النرويجي أوديغارد على سبيل الإعارة