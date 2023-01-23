المنتخب القطري ينهي مشواره بالخسارة أمام الأرجنتين من قبل beIN SPORTS January 23, 2023 20:45 0:44 دقيقة أنهى المنتخب القطري مشواره في بطولة العالم لكرة اليد بالخسارة على يد نظيره الأرجنتيني 22-26 ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الدور الرئيسي. تقارير إخبارية بطولة العالم لكرة اليد منتخب قطر لكرة اليد -آخر الفيديوهات 2:27 دقيقة الإدارة الجديدة ليوفي تفكر بإنهاء علاقتها بأليغري 0:44 دقيقة المنتخب القطري ينهي مشواره بالخسارة أمام الأرجنتين 0:54 دقيقة أسينسيو لم يحسم بعد أمر بقائه مع ريال مدريد 0:42 دقيقة تشلسي يعتزم التعاقد مجدداً مع فيرنانديز 0:44 دقيقة السد يحسم ديربي الكرة القطرية بالفوز على العربي 0:34 دقيقة الدحيل يهزم الشمال ويرتقي للصدارة 0:38 دقيقة أمير دولة قطر يستقبل ناصر العطية 0:52 دقيقة مشاركة لافتة لأبرز المصنفات في قطر توتال إنرجيز 0:37 دقيقة آلير سعيد بالعودة ويعوّل على دعم الجميع 0:43 دقيقة تقارير: هاري كين قريب من تجديد عقده مع توتنهام