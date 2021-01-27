وسيطر منتخب السويد على المباراة منذ بدايتها، حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة 14-10، قبل أن يتألق لاعبوه في الشوط الثاني وسط استسلام تام من لاعبي "العنابي" الذين فقدوا الأمل في اللقاء وخسروا بفارق 12 هدفاً.

وحصد جائزة رجل المباراة أندرياس باليكا حارس مرمى السويد.

وضرب منتخب إسبانيا موعداً مع الدنمارك في نصف النهائي، بتغلبه على النرويج 31-26.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا 21-15 وسط محاولة من النرويج للعودة في النتيجة. وفي الشوط الثاني واصلت إسبانيا تقدمها وأنهت المباراة لصالحها. كما اختير رودريدو دوراليس حارس إسبانيا أفضل لاعب في المباراة.

وتأهل المنتخب الفرنسي بعد الفوز على المنتخب المجري 35-32، بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المجري بنتيجة 14-12، قبل أن يتدارك المنتخب الفرنسي الوضع ويدرك التعادل في الشوط الثاني 30-30، ليتجها إلى التمديد.

ونجح منتخب "الديوك" في حسم الأمور خلال الشوطين الإضافيين، ليلتقي في نصف النهائي مع نظيره السويدي.

