المنتخب القطري يحقق فوزاً عريضاً على أوزباكستان من قبل beIN SPORTS January 24, 2022 14:36 0:42 دقيقة حقق حامل اللقب المنتخب القطري انتصاره الثاني في المجموعة الأولى للدور الرئيس من البطولة الآسيوية لكرة اليد المقامة في السعودية بفوزه على نظيره الأوزبكي بنتيجة عريضة وصلت إلى 46 هدفاً مقابل 15. تقارير إخبارية منتخب قطر لكرة اليد -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة الإعلان عن قائمة الكويت لمواجهة ليبيا 0:42 دقيقة المنتخب القطري يحقق فوزاً عريضاً على أوزباكستان 0:39 دقيقة برينتفورد يجدد عقد المدرب فرانك ومساعده ريمير 2:25 دقيقة موعد مباراة الكاميرون وجزر القمر والتغطية الخاصة 1:03 دقيقة كورنيه تفكّ النحس في البطولات الكبرى وتقصي هاليب 1:38 دقيقة لجنة التحكيم راضية عن أداء الحكام في الدور الأول 2:34 دقيقة غينيا تختبر قوتها أمام غامبيا بغياب كيتا 2:25 دقيقة مواجهة تاريخية بين الكاميرون وجزر القمر 3:53 دقيقة مدفيديف يعبر بصعوبة إلى ربع النهائي 1:35 دقيقة ميامي يحبط ليكرز ويتصدر الشرقية وفوز صعب لووريرز