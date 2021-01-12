المنتخب التونسي ينهي استعداداته لبطولة العالم لكرة اليد من قبل beIN SPORTS January 12, 2021 18:44 2:43 دقيقة أنهى المنتخب التونسي لكرة اليد تحضيراته في تونس، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، والتي يستهلها مساء الجمعة بمواجهة بولندا. تقارير إخبارية كرة اليد بطولة العالم لكرة اليد المنتخب التونسي -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة بونجاح يقود السد للفوز على الدحيل 1:07 دقيقة غوارديولا يشدّد على احترام برايتون 1:06 دقيقة سا: "استضافة قطر لبطولة بحجم الماسترز مسألة وقت" 0:31 دقيقة المصري صفوت يودّع وبارير يعبر بسهولة 2:43 دقيقة المنتخب التونسي ينهي استعداداته لبطولة العالم 0:28 دقيقة التعادل يحسم قمّة الإفريقي والنجم الساحلي 0:43 دقيقة الريان يتجاوز عقبة نادي قطر بنجاح 3:08 دقيقة مساعٍ حثيثة لإنقاذ الموسم الكروي في إنكلترا 2:52 دقيقة السد للاقتراب من اللقب والدحيل لإحياء المنافسة 3:26 دقيقة قمة مؤجلة ساخنة لأتلتيكو مدريد للابتعاد في الصدارة