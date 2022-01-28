المنتخب الأردني ينهزم أمام هونغ كونغ من قبل beIN SPORTS January 28, 2022 21:22 0:28 دقيقة أنهى المنتخب الأردني مشاركتَه في بطولة آسيا لكرة اليد المقامة في السعودية في المركز الثاني عشر بخسارته في المباراة الترتيبية أمام منتخب هونغ كونغ 26-27. تقارير إخبارية الأردن بطولة آسيا لكرة اليد -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة جاستن هاردينغ يتصدر منافسات اليوم الثاني 0:28 دقيقة المنتخب الأردني ينهزم أمام هونغ كونغ 1:08 دقيقة كازاخستان إلى ربع نهائي بطولة أوروبا 0:34 دقيقة رسمياً: يوفنتوس يعلن تعاقده مع الصربي فلاهوفيش 1:00 دقيقة "يويفا" يتّخذ جملة من العقوبات بحق بعض اللاعبين 0:41 دقيقة روني يرفض تدريب إيفرتون ! 0:25 دقيقة موريبا ينتقل إلى صفوف فالنسيا على سبيل الإعارة 1:47 دقيقة جيمس ودورانت يقودان "كل النجوم" 0:34 دقيقة أداما تراوري على أعتاب العودة لبرشلونة 0:25 دقيقة إصابة الثنائي المغربي المحمدي والكرواني بكورونا