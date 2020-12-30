المغرب يواصل استعداداته للمشاركة في مونديال اليد من قبل beIN SPORTS December 30, 2020 12:10 2:47 دقيقة في مدينة إفران أنهى المنتخبُ المغربي لكرة اليد معسكرَه الإعدادي على أمل استكمالِه في تركيا قبل التوجهِ إلى مصر لخوضِ غمار سابع مشاركةٍ له في بطولة العالم المقرر تنظيمُها في القاهرة بدءا من الثالثَ عشر من كانون الثاني/يناير المقبل. تقارير إخبارية كرة اليد بطولة العالم لكرة اليد 2021 -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة كلوب لن يتعجل في الدفع بألكانتارا 3:22 دقيقة مانشستر يونايتد يصعد للوصافة بهدف راشفورد القاتل 2:29 دقيقة ساغوسين يؤكد أن فوز كييل بالأبطال كان مستحقاً 0:51 دقيقة كييل يهزم برشلونة ويتوج بدوري أبطال أوروبا 3:34 دقيقة زملاء الغائب ميسي يسقطون في فخ إيبار 0:32 دقيقة أرسنال يقتنص فوزاً ثميناً وليدز يستعرض 0:26 دقيقة تسونغا يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 0:26 دقيقة سان جيرمان يحصد المركز الثالث في دوري الأبطال 0:26 دقيقة إشبيلية يفك عقدة فياريال على أرضه 0:35 دقيقة كوردوفا مدرباً لمنتخب قطر تحت 23 عاماً