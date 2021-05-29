العربي يتوج بلقب كأس أمير دولة قطر في كرة اليد من قبل beIN SPORTS May 30, 2021 01:41 2:11 دقيقة توج العربي بلقب كأس أمير دولة قطر للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على الريان في المباراة النهائية التي جمعتهما لأول مرة في النسخة السادسة والعشرين من البطولة. تقارير إخبارية العربي القطري كرة اليد -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة العربي يتوج بلقب كأس أمير دولة قطر في كرة اليد 2:31 دقيقة فينغر يتحدث عن أسباب تفوق تشيلسي على مانشستر سيتي 2:49 دقيقة تشيلسي يكتب التاريخ ويتوج في قلب ملعب " دراغاو" 0:31 دقيقة توخيل يصف مشاعره الخاصة بعد تتويج تشيلسي باللقب 2:02 دقيقة توخيل المتألق يواصل تفوقه على غوارديولا 1:23 دقيقة فيرنر: الفوز بدوري الأبطال يعني كل شيء 1:01 دقيقة سعادة غوارديولا بفضية دوري الأبطال تثير الجدل 2:04 دقيقة حكيم زياش: "لقد أتيت إلى تشيلسي لتحقيق الألقاب" 1:18 دقيقة هالاند هدافاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا 4:27 دقيقة لحظات تاريخية بين فرحة تشيلسي ودموع لاعبي سيتي