العربي يتوج بكأس أمير دولة قطر لكرة اليد من قبل beIN SPORTS May 27, 2023 19:47 0:34 دقيقة توج فريق العربي بكأس أمير دولة قطر لكرة اليد عقب فوزه على الريان 38-37 في المباراة النهائية. واللقب هو الثالث في تاريخ فريق النادي العربي لكرة اليد. تقارير إخبارية العربي القطري كأس أمير دولة قطر لكرة اليد -آخر الفيديوهات 3:46 دقيقة رودريغو يعزّز حظوظ ريال مدريد بالوصافة 0:36 دقيقة الفرنسي أرتور فيس يحرز لقب بطولة ليون المفتوحة 2:22 دقيقة لوتون تاون يتأهل إلى الدوري الإنكليزي الممتاز 0:34 دقيقة العربي يتوج بكأس أمير دولة قطر لكرة اليد 0:37 دقيقة التشيلي ياري يحرز لقب دورة جنيف الدولية 5:46 دقيقة حلم بوروسيا دورتموند يتبخّر بالتعادل مع ماينتس 3:29 دقيقة أونيون برلين يحقق تأهلاً تاريخيا لدوري الأبطال 15:33 دقيقة الحسرة تخيّم على دورتموند بعد ضياع لقب البوندسليغا 6:21 دقيقة مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 5:17 دقيقة بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني