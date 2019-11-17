تتويج العربي بالنسخة الثانية والعشرين جاء عن جدارة واستحقاق حيث تصدر مجموعته في الدور الأول قبل أن يتجاوز مواطنه الوكرة (22-19) في نصف نهائي البطولة التي أقيمت في كوريا الجنوبية.

وتمتلك الأندية القطرية تاريخاً كبيراً في البطولة حيث فاز السد بلقبها خمس مرات فيما توج الدحيل باللقب في نسختين سابقتين (واحد منهما تحت اسم لخويا)، وكذلك حصد نادي الجيش القطري اللقب في مناسبتين والريان مرة.

وتألق حارس العربي ساريتش والعديد من نجومه في الحالتين الدفاعية والهجومية وعلى رأسهم وجدي سنان وهاني كاخي وصبحي سعيّد، خلال البطولة، الأمر الذي ساعد العربي كثيراً على حصد لقبه التاريخي.

ولم يخسر العربي سوى مباراة واحدة في الدور الأول، كانت أمام الشارقة الإماراتي إلا أنّها لم تكن مؤثرة على صدارته لمجموعته.

وتضمنت التشكيلة المثالية التي اختارها الاتحاد الآسيوي كل من أنيس الزواوي ووجدي سنان من صفوف العربي.



