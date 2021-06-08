الشمال يتوج بلقب كأس السوبر العربي لكرة اليد من قبل beIN SPORTS June 8, 2021 23:49 2:50 دقيقة توج نادي الشمال بلقب كأس السوبر العربي لكرة اليد، بتغلبه على الغرافة بنتيجةِ 23 مقابل 22، في المباراة التي جمعتهما في قطر. تقارير إخبارية الغرافة نادي الشمال القطري -آخر الفيديوهات 2:50 دقيقة الشمال يتوج بلقب كأس السوبر العربي لكرة اليد 4:28 دقيقة إصابة بنزيمة تعكّر صفو فوز فرنسا الودي على بلغاريا 3:50 دقيقة إسبانيا تنهي استعداداتها لـ"يورو 2020" بفوز كبير 3:26 دقيقة يورو 2020: حظوظ وافرة لهولندا في المجموعة الثالثة 0:57 دقيقة كوشتا: "البرتغال تسعى للحفاظ على لقب اليورو" 0:36 دقيقة طرابزون التركي يضم السلوفاكي ماريك هامشيك لموسمين 1:30 دقيقة إسبانيا مستعدة لكل السيناريوهات في "يورو 2020" 0:45 دقيقة بولندا تتعادل ودياً مع أيسلندا 2:54 دقيقة "يورو 2020"... سان بطرسبورغ وملعبها جاهزان 0:51 دقيقة يورو 2020: السماح بحضور الجماهير الملقحة في ويمبلي