الشمال القطري يتوّج بلقب البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد March 14, 2020 21:55 0:27 دقيقة توّج فريق الشّمال القطري لأول مرة في تاريخه بلقب البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد التي احتضنتها تونس عقب فوزه في المباراة النهائيّة على مواطنه العربي بـ33 هدفا مقابل 31 وكان الشّمال قد أنهى الشّوط الأول متقدما بـ18هدفا نظير 14. -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلق كافة المسابقات 0:38 دقيقة الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن وقف جميع أنشطته 0:30 دقيقة كورونا يتسبب بتوقيف الدوري الجزائري لمدة أسبوعين 0:27 دقيقة الشمال القطري يتوّج بلقب البطولة العربية للأندية 2:08 دقيقة إعادة انتخاب وديع الجريء رئيساً للاتحاد التونسي 0:35 دقيقة شاخمان يتوّج بلقب باريس نيس للدراجات الهوائية 0:22 دقيقة بادربورن يقرر وضع 45 شخصا في الحجر الصحي الجزئي 0:55 دقيقة قطر توقف جميع الأنشطة الرياضية المحلية حتى 29 مارس 0:37 دقيقة رابطة الدوري الإنكليزي ستعقد اجتماعاً طارئاً 0:48 دقيقة الدحيل يتأهل إلى نصف نهائي كأس أمير قطر