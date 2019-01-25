وبلغ المنتخب الدنماركي نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعدما أطاح بنظيره الفرنسي حامل اللقب بالفوز عليه 38-30 يوم الجمعة في نصف نهائي البطولة المقامة في الدنمارك وألمانيا.

وأنهى منتخب الدنمارك النصف الأول متقدماً 21-15 قبل أن ينهي المباراة في الشوط الثاني بفارق كبير بلغ ثمانية أهداف 38-30.

وتألق الدنماركي ميكيل هانسن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل ملفت مسجلاً 12 هدفاً كأفضل مسجل في المباراة وبنسبة دقة بلغت 80 في المئة.

وكان لأداء دومولان وفينسون حارسي فرنسا دوراً كبيراً في الهزيمة بتصديهما لأربع كرات فقط من أصل 42.

وفي مباراة نصف النهائي الآخر اقتلعت النرويج بطاقة النهائي من ألمانيا بعد مباراة متقاربة في شوطها الأول 14-12 لصالح الفائز الذي حسم المواجهة 31-25.

ولم تنفع أهداف غينشايمر السبعة منتخب بلاده في تجاوز جماعية ماغنوس ورفاقه لتتبدد أحلام ألمانيا في الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2007.

وستحاول النرويج تعويض خيبتها في نهائي بطولة العالم الفائتة لكنها ستصطدم بالمنتخب الدنماركي الذي خسر نهائيي 2011 و2013، علماً أنّ أي من المنتخبين لم يسبق له الفوز باللقب.