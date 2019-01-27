حصدت الدنمارك لقب بطولة العالم لكرة اليد اليوم الأحد بانتصارها على النرويج في النهائي 31-22 في المسابقة التي نظمتها بالاشتراك مع ألمانيا.

وكسرت الدنمارك عقدة نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد أن احتلت المركز الثاني في 1967 و2011 و2013، في الوقت الذي فشلت به النرويج بحصد لقبها الأول أيضاً بهزيمتها في النهائي الثاني توالياً.

ولم تترك الدنمارك أي فرصة للنرويج في المباغتة فحسمت المباراة من شوطها الأول بعدما تفوقت به بفارق سبعة أهداف 18-11.

ومع أنّ الشوط الثاني كان أكثر تقارباً (13- 11) لصالح الدنمارك لكن الفارق الكبير الذي انتهى عليه الشوط الأول ساعد رفاق هانسن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي (أفضل مسجل من طرف الدنمارك بسبعة أهداف) ليحسموا المواجهة بفارق تسعة أهداف 31-22.

وكررّت الدنمارك فوزها في الدور الأول على النرويج 30-26 مؤكدة أحقيتها باللقب خاصة وأنّها لم تخسر في أي مباراة خلال البطولة.

وكان لقلة تصديات توربجورن وإيسبين (8 من أصل 39) دوراً بارزاً في عدم قدرة النرويج على مجاراة الدنمارك رغم تألق جوندال أفضل مسجل في المباراة بتسعة أهداف.

وحصد منتخب فرنسا حامل اللقب المركز الثالث بالفوز على ألمانيا 26-25.