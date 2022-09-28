الترجي يفوز بلقب البطولة العربية لكرة اليد من قبل beIN SPORTS September 28, 2022 12:28 1:47 دقيقة توج الترجي التونسي بلقب البطولة العربية للأندية لكرة اليد بفوزه على الزمالك المصري 29-28 بعد التمديد. تقارير إخبارية الزمالك المصري كرة اليد الترجي الرياضي -آخر الفيديوهات 3:59 دقيقة المنتخب اللبناني يختتم معسكره الإعدادي 1:47 دقيقة الترجي يفوز بلقب البطولة العربية لكرة اليد 2:12 دقيقة خسائر مالية كبيرة تكبدها يوفنتوس في الموسم الماضي 2:23 دقيقة ماذا قال عصام الجبالي عن مواجهة البرازيل الودّية ؟ 4:58 دقيقة فوز ودّي كبير للبرازيل على تونس 1:11 دقيقة الهيدوس: "أصلحنا أخطاء المباراة السابقة" 0:32 دقيقة أوروغواي تهزم كندا ودّيًا 5:14 دقيقة التعادل يسيطر على لقاء قطر وتشيلي الودي 0:24 دقيقة مواجهة السنغال وإيران تنتهي بالتعادل 0:41 دقيقة إشادة خليجية باستضافة قطر لمونديال 2022