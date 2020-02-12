كما أشار قرار الإتحاد التونسي لكرة اليد إلى أن رئيسه دخل في مفاوضات مع مدرب أجنبي لم يفصح عن اسمه قصد التعاقد معه للإشراف على المنتخب الأول استعدادا للدورة الترشيحية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو حيث سيواجه المنتخب التونسي البرتغال، كرواتيا وفرنسا مستضيفة الدورة في شهر أبريل المقبل.

