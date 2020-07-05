اتحاد كرة اليد المصري يعلن عودة النشاط الرياضي في أغسطس من قبل beIN SPORTS July 5, 2020 20:53 0:36 دقيقة تراجع اتحاد كرة اليد المصري عن قراره بإلغاء الموسم وأعلن عودة النشاط الرياضي بدءاً من أغسطس المقبل. -آخر الفيديوهات 4:00 دقيقة ساوثهامبتون يُسقط مانشستر سيتي 0:23 دقيقة أرقام صادمة تبرئ ريال مدريد من تهمة ركلات الجزاء 0:36 دقيقة عودة منافسات كرة اليد في مصر بدءاً من أغسطس 0:34 دقيقة عمدة طوكيو تريد ضمان تنظيم دورة ألعاب أولمبية آمنة 3:55 دقيقة بولونيا يوقف إنتر وإبهار أتالانتا متواصل 2:58 دقيقة مباريات في الحقول والملاعب الطينية في إيران 3:38 دقيقة البطل يستعيد توازنه بفوز صعب على أستون فيلا 0:33 دقيقة الدحيل القطري يقرر فسخ عقد ماندزوكيتش بالتراضي 3:05 دقيقة ريال مدريد يتخطى اختبار بلباو الصعب بفوز ثمين 0:39 دقيقة السد القطري يجدد التعاقد مع مدربه تشافي