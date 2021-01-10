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كرة اليد

مونديال كرة اليد 2021: مصر تقرر منع الحضور الجماهيري

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم بكرة اليد، المزمع إقامتها في مصر بين 13 و31 كانون الثاني/يناير الحالي، أن المباريات ستكون من دون جمهور تنفيذاً للاجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

AFP

وأصدرت اللجنة بياناً جاء فيه: "عقب اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم الأحد برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء (...) تقرر إقامة مباريات المونديال من دون حضور جماهيري" التزاماً بالإجراءات المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

وسبق أن ربط عدد من المنتخبات مشاركته في البطولة، بعدم حضور الجماهير للمباريات.

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