مونديال اليد 2021: خطوة مهمة لمصر وفرنسا نحو ربع النهائي



على الصالة الرئيسية لملعب القاهرة الدولي، حسم الفراعنة نتيجة المباراة في شوطها الأول عندما أنهوه في صالحهم بفارق 7 أهداف (15-8)، وواصلوا تفوقهم في الشوط الثاني وأنهوا اللقاء بفارق 5 أهداف (28-23).

وانتزع المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بفارق المواجهة المباشرة أمام السويد التي تلاقي بيلاروسيا (نقطة واحدة) لاحقا، وأمام سلوفينيا التي تغلبت على مقدونيا الشمالية 31-21.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره البيلاروسي بعد غد الجمعة، قبل أن يلتقي مع سلوفينيا الأحد في ختام منافسات الدور الثاني.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعات الأربع من الدور الرئيسي إلى ربع النهائي.

فرنسا تهزم الجزائر



وعلى ملعب حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وكما كان الحال قبل يومين عندما واجه المنتخب السويسري، عانى المنتخب الفرنسي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة (6 آخرها عام 2017) كثيرا للفوز على الجزائر 29-26 وقطع شوطاً كبيراً للعبور للدور ربع النهائي.

وعزز المنتخب الفرنسي موقعه في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام البرتغال التي تلتقي مع النرويج (نقطتان) لاحقا، وبفارق 4 نقاط عن أيسلندا التي منيت بخسارة مفاجئة أمام سويسرا 18-20.

وتلتقي فرنسا مع أيسلندا الجمعة، وفوزها عليها في حال فوز البرتغال على النرويج، سيكون كافيا لفرنسا لبلوغ ربع النهائي، في المقابل تبددت آمال الجزائر في بلوغ الدور المقبل بعدما بقيت من دون رصيد.



