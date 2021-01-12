مونديال اليد 2021: انسحاب المنتخب التشيكي بسبب فيروس كورونا

وثبتت إصابة 12 لاعباً في صفوف المنتخب التشيكي إلى جانب مدربين، فيما يعاني خمسة لاعبين آخرين من عدم الجاهزية لأسباب صحية أخرى.

وكان مقرراً أن يسافر المنتخب التشيكي إلى مصر غداً الأربعاء، لكن أربعة لاعبين فقط من التشكيلة التي تمّ اختيارها للمشاركة في هذا الحدث العالمي كانوا متاحين لخوض المنافسات التي تنطلق الأربعاء وتستمر حتى 31 كانون الثاني/يناير الحالي.

وقال الاتحاد التشيكي عبر حسابه على فيسبوك إنّ: "على بطولة العالم في مصر أنّ تستغني عن المنتخب التشيكي بسبب كوفيد-19".

وكانت جمهورية التشيك انسحبت من مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2022 ضد جزر فارو الأسبوع الماضي، بسبب وباء كورونا المستجد.

وكان المنتخب التشيكي سيخوض مباراته الأولى في البطولة العالمية التي تقام خلف أبواب مغلقة، الخميس ضد السويد ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً مصر المضيفة وتشيلي، وقد حلّ بدلاً منه منتخب مقدونيا الشمالية.

وضرب فيروس كورونا منتخبا آخر، ويتعلق الأمر بالولايات المتحدة التي كشفت عن 18 حالة في صفوف لاعبيها، وكذلك مدربها روبرت هيدن الذي أعلن الخبر لصحيفة "أفتنبوستن" النرويجية.



وقال هيدن في تصريح بالمعسكر التدريبي لمنتخب بلاده في النرويج قبل ساعات من مغادرتهم إلى مصر: "إنّه خبر صعب جداً"، مضيفاً "سنرسل 12 لاعباً إلى هناك، لكن ليس لدينا دفاع ولدينا حارس مرمى واحد فقط".



واختيرت الولايات المتحدة لتمثيل أميركا الشمالية ومنطقة الكاريبي من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد، بعدما أحبط الوباء محاولات تنظيم بطولة إقصائية.



ومن المنتظر أن تلعب الولايات المتحدة مع النمسا الخميس ضمن المجموعة الخامسة التي تضم النرويج وفرنسا.