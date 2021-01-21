مونديال اليد 2021: الدنمارك والمجر على طريق ربع النهائي



وأنهت الدنمارك الشوط الأول متقدمةً على قطر 17-12 قبل أن تنهي المباراة على نتيجة 32-23.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمّد رصيد نظيره القطري عند نقطتين في المرتبة الرابعة.

خسارة البحرين



وفي المجموعة نفسها، انقاد منتخب البحرين للخسارة 28-18 أمام نظيره الكرواتي، لتتضاءل حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي وسط مجموعة صعبة.

وحل منتخب كرواتيا ثانياً في المجموعة برصيد 5 نقاط، تاركاً البحرين في ذيل الترتيب من دون رصيد.

ويبدو أن مهمة البحرين باتت صعبة في مجموعة نارية تضم أيضاً الأرجنتين واليابان اللتان لعبتا في وقت سابق وحقق "التانغو" فوزاً مهماً 28-24.

وارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى 4 نقاط نظراً لتأهله من الدور الأول بنقطتين، بينما تجمّد رصيد المنتخب الياباني عند نقطة واحدة في المرتبة الخامسة صعد بها من الدور الأول أيضاً.

إسبانيا تتجاوز عقبة ألمانيا



أحبط منتخب إسبانيا محاولات نظيره الألماني العودة في اللقاء بينهما الخميس في مباراة مثيرة حسمها "لا روخا" لصالحه 32-28.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب المجر المتصدر بـ6 نقاط، أما ألمانيا فحلّت في المركز الرابع برصيد نقطتين فقط، لتتعقد الأمور من أجل التأهل لربع النهائي.

وكان المنتخب المجري عزّز صدارته بالفوز على البرازيل 29-23.

ورفع منتخب المجر رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي منتخب الـ"سامبا" في المركز الخامس بنقطة واحدة.

بولندا تكتسح الأوروغواي



وتواجه البرازيل في الجولة المقبلة منتخب ألمانيا، فيما تلعب المجر مع بولندا التي أشعلت المنافسات الخميس باكتساحها الأوروغواي 30-16.

ورفعت بولندا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما بقيت الأوروغواي في المركز السادس والأخير من دون نقاط.

وانتقلت المنتخبات المتأهلة إلى الدور الرئيسي بنقاطها التي حصلت عليها من الفرق الصاعدة معها من نفس المجموعة لتواجه منتخبات المجموعة الأخرى.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعات الأربع من الدور الرئيسي إلى ربع النهائي.



