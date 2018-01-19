موعد مباريات ونتائج بطولة أوروبا لكرة اليد 2018

انطلقت الجمعة بطولة أوروبا لكرة اليد التي تقام في كرواتيا حتى الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي ويمكنكم الاطلاع على جدول موعد مباريات بطولة أوروبا لكرة اليد لمتابعة أهم المباريات المنقولة على قنواتنا.

ويشير جدول موعد مباريات بطولة أوروبا لكرة اليد عن مواجهات مرتقبة في الدور الأول نظراً لقوة هذه البطولة التي تقترب إلى حدّ كبير من قوة بطولة العالم.

وسيكون توقيت مباريات بطولة أوروبا بكرة اليد وفقاً لتوقيت مكة المكرمة، حيث سيزيد وجود هذه المباريات مساءً من فرص مشاهدتها لعشاق كرة اليد في العالم أجمع.

جدول مباريات ونتائج بطولة أوروبا لكرة اليد 2018

جدول موعد مباريات ونتائج دور المجموعات من بطولة أوروبا لكرة اليد 2018 المجموعة الفريق الأول الفريق الثاني التاريخ الساعة النتائج المجموعة الأولى السويد أيسلندا 12 يناير 20:15 24 - 26 المجموعة الثانية بيلاروسيا النمسا 12 يناير 20:15 27 - 26 المجموعة الأولى كرواتيا صربيا 12 يناير 22:30 32 - 22 المجموعة الثانية فرنسا النرويج 12 يناير 22:30 32 - 31 المجموعة الثالثة ألمانيا مونتينيغرو 13 يناير 19:15 32 - 19 المجموعة الرابعة إسبانيا التشيك 13 يناير 20:15 32 - 15 المجموعة الثالثة مقدونيا سلوفينيا 13 يناير 21:30 25 - 24 المجموعة الرابعة الدنمارك هنغاريا 13 يناير 22:30 32 - 25 المجموعة الأولى صربيا السويد 14 20:15 25 - 30 المجموعة الثانية النمسا فرنسا 14 20:15 26 - 33 المجموعة الأولى أيسلندا كرواتيا 14 22:30 22 - 29 المجموعة الثانية النرويج بيلاروسيا 14 22:30 33 - 28 المجموعة الثالثة سلوفينيا ألمانيا 15 20:15 25 - 25 المجموعة الرابعة هنغاريا إسبانيا 15 20:15 25 - 27 المجموعة الثالثة مونتينيغرو مقدونيا 15 22:30 28 - 29 المجموعة الرابعة التشيك الدنمارك 15 22:30 28 - 27 المجموعة الأولى صربيا أيسلندا 16 20:15 29 - 26 المجموعة الثانية فرنسا بيلاروسيا 16 20:15 32 - 25 المجموعة الأولى كرواتيا السويد 16 22:30 31 - 35 المجموعة الثانية النرويج النمسا 16 22:30 39 - 28 المجموعة الثالثة ألمانيا مقدونيا 17 20:15 25 - 25 المجموعة الرابعة التشيك هنغاريا 17 20:15 33 - 27 المجموعة الثالثة مونتينيغرو سلوفينيا 17 22:30 19 - 28 المجموعة الرابعة إسبانيا الدنمارك 17 22:30 22 - 25





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