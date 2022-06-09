موسم "تاريخي"  لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة اليد

وأنهى الفريق الباريسي موسم 2021-2022 من الدوري الفرنسي لكرة اليد أمس الأربعاء بفوز مستحق على كريتاي 38-33 ليحقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بتغلبه على جميع منافسيه في المسابقة المحلية.

وحقّق فريق العاصمة الفرنسية 30 انتصاراً من 30 مباراةً خاضها بالبطولة ليصبح أول فريق للرجال على مستوى الرياضات الجماعية الشعبية (كرة السلة وكرة القدم وكرة اليد والرغبي والكرة الطائرة) يفوز بنسبة 100% من مباريات الدوري.

كما حقق سان جيرمان إنجازاً آخر بتسجيله ما لا يقلّ عن 30 هدفًا في كل مواجهاته أي بمعدّل 36.72 هدفًا في المباراة الواحدة.

يذكر أنّه اللقب التاسع للفريق الباريسي على مستوى الدوري الفرنسي لكرة اليد والثامن على التوالي وهو إنجاز جديد.

وكان باريس سان جيرمان قد ضمن تتويجه بلقب الدوري المحلّي الشهر الماضي بعد فوزه على مونبلييه 37-33 قبل خمس جولات من نهاية المسابقة المحلية.